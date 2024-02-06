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06.02.2024  21:00   

Нищать Купʼянщину окупанти: фото наслідків ударів по Харківщині (фото)

Внаслідок ворожих обстрілів по цивільній інфраструктурі Харківщини травмовано мирну мешканку.

Постраждала старенька жінка під час ударів по Харківщині: фото наслідків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог обстріляв мирні села Харківщини.
 
  • 6 лютого 2024 року приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Піщане Купʼянського району. Отримала поранення 71-річна жінка. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.
  • 5 лютого близько 21:00 окупаційна армія завдала удар по с. Глушківка Курилівської ТГ. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та трактор сільгосппідприємства. Попередньо, ворог бив по селу з РСЗВ.
  • вранці 6 лютого загарбники продовжили обстрілювати с. Глушківка. Зазнали пошкоджень шість житлових будинків, горів автомобіль. 
Постраждала старенька жінка під час ударів по Харківщині: фото наслідків
 
Постраждала старенька жінка під час ударів по Харківщині: фото наслідків
 
Постраждала старенька жінка під час ударів по Харківщині: фото наслідків
 
Постраждала старенька жінка під час ударів по Харківщині: фото наслідків
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії.
 
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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