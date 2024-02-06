06.02.2024 20:21 Дмитро Колонєй

Вітаємо Даллас у сімʼї міст-побратимів Харкова! - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про нове місто-побратим Харкова.



Вітаємо Даллас у сімʼї міст-побратимів Харкова! - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов розповів про приєднення міста з Техасу до побратимів Харкова:

"Вітаємо Даллас у сімʼї міст-побратимів Харкова!

Ця знакова подія є ще одним кроком до поглиблення наших відносин зі США. І я твердо вірю, що нове партнерство надасть потрібного імпульсу реалізації проєктів з відбудови нашого міста.

Наступний етап - напрацювання комплексного плану майбутньої співпраці, у якому будуть прописані чіткі напрямки взаємодії наших міст та очікувані результати спільної роботи. Про це сьогодні ми домовилися з мером Далласу Еріком Джонсоном."

Зазначимо, що мери Харкова і Далласа Ігор Терехов та Ерік Джонсон 6 лютого 2024 року в режимі онлайн підписали декларацію про партнерство між містами. Під час зустрічі Ерік Джонсон зазначив, що в березні 2022 року в Далласі була ухвалена резолюція, в якій засуджувалося вторгнення РФ в Україну. За його словами, після підписання угоди про партнерство Харків та Даллас переходять на наступний рівень відносин, який передбачає співпрацю за багатьма напрямками. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram У свою чергу Ігор Терехов подякував колезі за підтримку українського народу, який у війні відстоює демократичні цінності. «Ми цінуємо вашу позицію щодо вторгнення рф в Україну. Підтримка народу США для нас є дуже важливою. Адже сьогодні ми відстоюємо демократію всього світу та сплачуємо за це дуже серйозну ціну. Впевнений, що ця угода стане імпульсом розвитку наших взаємовідносин. Найближчим часом наші команди розроблять покроковий план співпраці, який ми будемо втілювати разом», - зазначив мер Харкова. Після підписання угоди Ерік Джонсон виступив з ініціативою обмінятися стягами міст. Він зазначив, що прапор Харкова розмістять у мерії, в кімнаті з прапорами націй, представники яких вже відвідали Даллас. «Я зроблю виняток з правил, і стяг вашого міста знаходитиметься там упродовж всього часу, доки йде війна. А після перемоги ви приїдете до нашого міста, і ми разом спустимо цей стяг», - зазначив він. Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів переговори з представниками Торгово-промислової палати Нюрнберга.