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06.02.2024  19:54   

Який вигляд має після влучання російської ракети педагогічний університет у Харкові (фото)

Російська ракета влучила в Харківський педагогічний університет ім. Сковороди в ніч на 6 липня 2022 року.

Харків, університет, вибух
Фото: РЕДПОСТ

Тоді від вибуху постраждав центральний корпус на вулиці Валентинівській: було знищено триповерхову секцію крила університету.
 
Вуз готує спеціалістів виключно цивільних професій.


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Тэги:  харків, університет, агрессия россии
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