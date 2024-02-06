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06.02.2024  19:31   Дмитро Колонєй

Від авіаударів ворога постраждали чотири населених пункта Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Плетенівка, Мала Вовча Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.  Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 6 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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