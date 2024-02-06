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06.02.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов у Баварії обговорив повернення харків’ян додому

Мер Харкова Ігор Терехов відвідав з робочим візитом Мюнхен - столицю федеральної землі Баварія.


Ігор Терехов у Баварії обговорив повернення харків’ян додому
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками баварського уряду, зокрема, з міністром з європейських та міжнародних справ Еріком Байсвенгером. 
 
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Очильник міста подякував німецькому народу за підтримку Харкова та України в цей непростий час, а також зазначив, що подальша допомога світової спільноти є вкрай важливою для перемоги українського народу у війні проти російського агресора. 
 
 
Також під час зустрічі сторони обговорили можливості співпраці у питаннях відновлення в Харкові пошкодженої інфраструктури та повернення харків’ян додому.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов провів переговори з представниками Торгово-промислової палати Нюрнберга.
 
Тэги:  ігор терехов, баварія, харків
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