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06.02.2024  10:44   Рита Парфенова

Ігор Терехов провів переговори про розширення партнерства з Німеччиною

Ігор Терехов провів переговори з представниками Торгово-промислової палати Нюрнберга.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, мер Харкова обговорив можливості співпраці німецького та харківського бізнесу з виконавчим директором місцевої Торгово-промислової палати Маркусом Летшем та директором департаменту економічного співробітництва організації Крістіаном Хартманом.

Під час зустрічі було обговорено ключові аспекти, необхідні для привернення прямих іноземних інвестицій у відновлення Харкова. Ігор Терехов пропонував розглянути можливості розширення діяльності німецьких компаній в Україні та Харкові, зазначивши, що місто має достатні ресурси для задоволення потреб німецьких бізнесів у кваліфікованих кадрах.

«Всім нам вже зараз треба створювати економічну модель відновлення України та Харкова і бути повністю готовими відбудувати все, що зруйнував ворог, щойно закінчиться війна. І ви як найбільш обізнана у потребах своїх підприємців організація можете стати ланкою, який налагодить системну і плідну співпрацю між німецьким бізнесом та нашим містом. Незважаючи на війну і великі руйнації, ми зберегли виші, заклади професійної освіти та, головне, професорсько-викладацький склад», - зазначив Ігор Терехов.

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Маркус Летш підтримав ідею співпраці, вказавши на значення наявності розвиненої системи професійно-технічної освіти для німецьких інвесторів в Україні.
 
«Ми підтримуємо вашу співпрацю з Нюрнбергом на рівні муніципалітетів. Це дуже спрощує реалізацію багатьох проєктів. І коли війна закінчиться, я впевнений, що в Україну буде спрямовано багато інвестицій. Але головну роль відіграють саме фахівці, які зможуть працювати на тих чи інших підприємствах. Адже інвестори найматимуть людей на місцях, і для них величезною перевагою є інтелектуальний ресурс та наявна система профтехосвіти, схожа на ту, яка працює в Німеччині», - сказав Маркус Летш.
 
Обидві сторони погодилися, що співпраця на рівні муніципалітетів спрощує реалізацію проєктів і зазначили, що після завершення війни в Україну буде спрямовано значні інвестиції, причому ключову роль у цьому відіграють фахівці зі здібностями, подібними до тих, які працюють в Німеччині.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов провів переговори в Німеччині з Прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та мером Нюрнберга.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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