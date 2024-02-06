У Харкові на проспекті горить автомобіль (відео, фото)

Вранці 6 лютого сталася пожежа на проспекті Альошина.
Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, на проїжджій частині проспекту Альошина у Харкові спалахнув легковий автомобіль.
Співробітники ДСНС, які швидко прибули на місце пожежі, загасили пожежу в автомобілі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2024 року рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких викликані збройною агресією рф.
Комментариев: 0
Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
влажность:
давление:
ветер: