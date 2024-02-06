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06.02.2024  11:03   

У Харкові на проспекті горить автомобіль (відео, фото)

Вранці 6 лютого сталася пожежа на проспекті Альошина.

У Харкові на проспекті Альошина сталася пожежа в автомобілі

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ, на проїжджій частині проспекту Альошина у Харкові спалахнув легковий автомобіль.

Співробітники ДСНС, які швидко прибули на місце пожежі, загасили пожежу в автомобілі.

У Харкові на проспекті Альошина сталася пожежа в автомобілі

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2024 року рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких викликані збройною агресією рф.

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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