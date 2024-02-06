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06.02.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Фахівці усунули витоки газу після обстрілів Харківщини

«Газмережі» ліквідували витоки газу після обстрілів у двох громадах області, передає РЕДПОСТ .

 
Протягом тижня фахівці Харківської філії «Газмережі» ліквідували витоки газу через обстріляні ворогом газопроводи шести житлових будинків Харківської області.
 
Аварійні роботи проведені у населених пунктах Куп’янської та Липецької громад.
 
У всіх можливих випадках на перебиті труби було накладено бандажі, без припинення газопостачання у домівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники гасили пожежу після ракетного удару по Харківщині.
 
Тэги:  жкг, харків
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