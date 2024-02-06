Рятувальники гасили пожежу після ракетного удару по Харківщині

Минулої доби рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких викликані збройною агресією рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі: одну у Куп’янському районі та ще одну у Богодухівському районі.
Вночі 6 лютого ворожа армія нанесла ракетні удари по центральній частині селища Золочів у Богодухівському районі. Це призвело до повного зруйнування трьохповерхової будівлі готелю, під завалами якої опинилися люди. Зусиллями рятувальників вдалося врятувати трьох жінок, однак, на жаль, загинуло двомісячне немовля - хлопчик. Також внаслідок удару виникла пожежа у прилеглій двоповерховій будівлі. Згідно з останніми звітами о 06:30 ранку, пожежу площею 230 квадратних метрів було успішно ліквідовано. У цей час тривають аварійно-рятувальні операції, в яких задіяно 40 рятувальників та 7 одиниць техніки з ДСНС.
Загалом протягом доби з 5 по 6 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.
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