06.02.2024 10:02 Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

6 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.



6 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів.



Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.