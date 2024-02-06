Під Харковом пролунають вибухи: причина

6 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
6 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.
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Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
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