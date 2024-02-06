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06.02.2024  10:02   Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

6 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

 У Харківській області проводиться розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
 
6 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів.
 
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
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