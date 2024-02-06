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06.02.2024  08:20   Рита Парфенова

Двомісячний хлопчик загинув внаслідок нічного обстрілу селища на Харківщині (фото)

Близько пів на третю ночі окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 у Золочеві зруйновано триповерховий готель.

З-під завалів трьохповерхового готелю рятувальники витягли тіло двомісячного хлопчика, який з'явився на світ 4 грудня 2023 року.

Три жінки у віці 21, 28 і 39 років, включаючи матір загиблої дитини, з вибуховими травмами та пораненнями від осколків, були доставлені до лікарні.

Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративних приміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

ракетний удар по селищу Золочев Богодухівського району

ракетний удар по селищу Золочев Богодухівського району ракетний удар по селищу Золочев Богодухівського району

ракетний удар по селищу Золочев Богодухівського району

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:

  • Ветеринарне,
  • Нестерне,
  • Комісарове,
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове та ін.

Окупанти нанесли авіаудари по 4 населеним пунктам Харківщини: Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

Зокрема, ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

  • о 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.
  • після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.
  • о 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сили оборони відбили спроби ворога просунутись у районі села Синьківка Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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