06.02.2024 08:20 Рита Парфенова

Двомісячний хлопчик загинув внаслідок нічного обстрілу селища на Харківщині (фото)

Близько пів на третю ночі окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 у Золочеві зруйновано триповерховий готель.

З-під завалів трьохповерхового готелю рятувальники витягли тіло двомісячного хлопчика, який з'явився на світ 4 грудня 2023 року.

Три жінки у віці 21, 28 і 39 років, включаючи матір загиблої дитини, з вибуховими травмами та пораненнями від осколків, були доставлені до лікарні.

Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративних приміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:

Ветеринарне,

Нестерне,

Комісарове,

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове та ін.

Окупанти нанесли авіаудари по 4 населеним пунктам Харківщини: Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.



Зокрема, ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

о 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

о 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що сили оборони відбили спроби ворога просунутись у районі села Синьківка Харківської області.