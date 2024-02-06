Двомісячний хлопчик загинув внаслідок нічного обстрілу селища на Харківщині (фото)

Близько пів на третю ночі окупанти завдали ударів по селищу Золочів Богодухівського району.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 у Золочеві зруйновано триповерховий готель.
З-під завалів трьохповерхового готелю рятувальники витягли тіло двомісячного хлопчика, який з'явився на світ 4 грудня 2023 року.
Три жінки у віці 21, 28 і 39 років, включаючи матір загиблої дитини, з вибуховими травмами та пораненнями від осколків, були доставлені до лікарні.
Пошкоджено сім приватних будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адміністративних приміщення, щонайменше 5 цивільних авто.
Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
Окупанти нанесли авіаудари по 4 населеним пунктам Харківщини: Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.
Зокрема, ворожі обстріли завдали таких руйнацій:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сили оборони відбили спроби ворога просунутись у районі села Синьківка Харківської області.
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