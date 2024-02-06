Ігор Терехов: Співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою

Орієнтиром для відбудови повоєнного Харкова може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни.
Міський голова Ігор Терехов провів перемовини з німецькими партнерами Харкова, повідомляє РЕДПОСТ.
«Світ не повинен втомитися від війни, яку росія розвʼязала проти України. Всі ми, кожен на своєму рівні, повинні за першої ж можливості знову й знову, доносити й поширювати правду про російський терор, щоденні обстріли мирних міст та численні вбивства мирних українців.
Тож під час вчорашніх переговорів у Німеччині з Прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та моїм колегою, мером Нюрнберга, Маркусом Кьонінгом я теж вкотре розповідав про колосальні обсяги руйнацій житлової інфраструктури. Про 150 тисяч містян, яких росія залишила без даху над головою. Про те, наскільки нам нині важливо перейняти успішні практики повоєнної відбудови європейських міст і розпочати відновлення. І на шляху до власної відбудови чи не найкращим орієнтиром для нас може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни.
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Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
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