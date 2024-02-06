06.02.2024 08:46 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою

Орієнтиром для відбудови повоєнного Харкова може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни.



Фото: ХМР

Міський голова Ігор Терехов провів перемовини з німецькими партнерами Харкова, повідомляє РЕДПОСТ.

«Світ не повинен втомитися від війни, яку росія розвʼязала проти України. Всі ми, кожен на своєму рівні, повинні за першої ж можливості знову й знову, доносити й поширювати правду про російський терор, щоденні обстріли мирних міст та численні вбивства мирних українців.



Тож під час вчорашніх переговорів у Німеччині з Прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером та моїм колегою, мером Нюрнберга, Маркусом Кьонінгом я теж вкотре розповідав про колосальні обсяги руйнацій житлової інфраструктури. Про 150 тисяч містян, яких росія залишила без даху над головою. Про те, наскільки нам нині важливо перейняти успішні практики повоєнної відбудови європейських міст і розпочати відновлення. І на шляху до власної відбудови чи не найкращим орієнтиром для нас може стати досвід Нюрнберга, якому вдалося повністю відродити себе з руїн після Другої Світової Війни.

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Та й відверто кажучи, співпраця Харкова з Німеччиною в принципі була і залишається найрезультативнішою. Як до повномасштабної війни, так і зараз. За що я дякую нашим партнерам!

А ще одна партія з семи автобусів від міста-побратима Нюрнберга – є цьому підтвердження. Вони вже у Харкові і найближчим часом стануть на міські маршрути», – написав Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив подальші кроки у розробці Генерального плану міста Харкова з представниками Фонду Нормана Фостера, Європейської економічної комісії ООН та експертами Оксфордського та Гарвардського університетів.