01.02.2024 18:50 Рита Парфенова

Ігор Терехов провів міжнародні перемовини щодо розробки Генерального плану міста Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов обговорив подальші кроки у розробці Генерального плану міста Харкова з представниками Фонду Нормана Фостера, Європейської економічної комісії ООН та експертами Оксфордського та Гарвардського університетів.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Під час зустрічі члени архітектурного бюро Нормана Фостера представили нові напрацювання в рамках розробки Генплану та обговорили можливі напрямки роботи з підготовки Економічної стратегії на основі пілотного проєкту «Науковий квартал».

Харків залишається центром промисловості на Сході України, і майбутня економічна модель міста має бути розроблена з пріоритетом на збереження і розвиток цих виробничих потужностей, вказав мер.

«Для нас надважливо створити економічну модель міста вже зараз, під час війни. Мені подобається ваша пропозиція щодо розвитку наукових парків на базі наших вишів. Це б дозволило притягнути сюди більше підприємців, більше айтівців, більше молоді. Нам це потрібно», - сказав Ігор Терехов.

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Своєю чергою Альберто Сендоя, співголова відділу архітектури та технологій Фонду Нормана Фостера, зазначив, що цього року будуть допрацьовані три з пʼяти пілотних стратегій, розробку яких фінансують міжнародні партнери Харкова, зокрема, проєкти «Житло», «Спадщина» та «Науковий квартал».

«Економічний фактор якраз відповідає пілотному проєкту наукового містечка, яке має стати осередком притягнення молодих талантів. І підприємці, які там працюватимуть, повинні мати можливість легко і швидко зареєструвати своє підприємство і не повинні обтяжуватися зайвими регуляторними процедурами», - сказав Альберто Сендоя.

Роботи з розробки Генерального плану Харкова виконуються під егідою проєкту ЄЕК ООН - «UN4Ukraіnian Сities» за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у робочій нараді з міністром енергетики України Германом Галущенком.