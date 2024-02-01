У Харкові Міський пологовий будинок №1 відкрив двері для породіль (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Директор установи, Євген Благовещенський, повідомив, що на початку вторгнення пологовий будинок був підданий ворожим ударом, а найбільший інцидент стався 1 березня 2022 року, внаслідок чого стаціонар припинив свою роботу.

За словами в. о. директора Департаменту охорони здоров'я Ігоря Кулика, завдяки Міжнародній організації з міграції були проведені ремонтні роботи на всіх поверхах будівлі. Зокрема, було відновлено покрівлю площею близько 880 кв. м, шість вхідних груп, понад 150 вікон та 100 дверей у палатах.

В. о. директора Департаменту охорони здоров'я Ігор Кулик зауважив: "Відтепер усі сім пологових будинків Харкова функціонують і відповідають високим критеріям надання медичної допомоги".

Медичний координатор Міжнародної організації з міграції Сергій Конченко додав, що в пологовому будинку встановлено систему вентиляції в операційній, відновлено комунікації і передано апарат УЗД та операційний стіл. У планах організації - передати ще біохімічний аналізатор та додаткові ліжка для прийому пологів.

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