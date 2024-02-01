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01.02.2024  19:33   Рита Парфенова

У Харкові Міський пологовий будинок №1 відкрив двері для породіль (фото)

Після майже двох років простою роботу розпочав Міський пологовий будинок №1.

Міський пологовий будинок №1 розпочав роботу після майже двох років простою.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Директор установи, Євген Благовещенський, повідомив, що на початку вторгнення пологовий будинок був підданий ворожим ударом, а найбільший інцидент стався 1 березня 2022 року, внаслідок чого стаціонар припинив свою роботу.
 
Міський пологовий будинок №1 розпочав роботу після майже двох років простою.
 
За словами в. о. директора Департаменту охорони здоров'я Ігоря Кулика, завдяки Міжнародній організації з міграції були проведені ремонтні роботи на всіх поверхах будівлі. Зокрема, було відновлено покрівлю площею близько 880 кв. м, шість вхідних груп, понад 150 вікон та 100 дверей у палатах.
 
Міський пологовий будинок №1 розпочав роботу після майже двох років простою.
 
В. о. директора Департаменту охорони здоров'я Ігор Кулик зауважив: "Відтепер усі сім пологових будинків Харкова функціонують і відповідають високим критеріям надання медичної допомоги".
 
Міський пологовий будинок №1 розпочав роботу після майже двох років простою.
 
Медичний координатор Міжнародної організації з міграції Сергій Конченко додав, що в пологовому будинку встановлено систему вентиляції в операційній, відновлено комунікації і передано апарат УЗД та операційний стіл. У планах організації - передати ще біохімічний аналізатор та додаткові ліжка для прийому пологів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень.

 

Тэги:  медицина, пологови будинок, харків
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