01.02.2024 20:10

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

Вовчанськ,

Вільхуватка,

Колодязне,

Синьківка,

Піщане.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема:

Уди,

Вовчанськ,

Мала Вовча,

Синьківка,

Табаївка,

Іванівка,

Берестове.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 лютого 2024 року.