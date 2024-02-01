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01.02.2024  20:10   

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів:

  • Вовчанськ,
  • Вільхуватка,
  • Колодязне,
  • Синьківка,
  • Піщане.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема:

  • Уди,
  • Вовчанськ,
  • Мала Вовча,
  • Синьківка,
  • Табаївка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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