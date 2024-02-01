На Куп’янському напрямку відбито 6 атак ворог

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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Для привернення уваги та досягнення успіху намагайтеся не скромничати. Цього дня краще трохи підкреслити свої досягнення, ніж залишатися мовчазним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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