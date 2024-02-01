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01.02.2024  08:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці у Харкові провели огляд місць ворожих влучань безпілотників по цивільному обʼєкту

Слідством встановлено, що вночі 31 січня ворог вчергове обстріляв місто Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Задокументовано влучання трьох БПЛА на території Основʼянського району. Пошкоджено будівлі та приміщення цивільного підприємства, сталась пожежа. Без постраждалих. 
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
 
 
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти 31 січня обстрілювали населені пункти Куп'янського та Богодухівського районів.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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