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01.02.2024  08:20   Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли та руйнування: оперативна інформація від ХОВА станом на ранок 1 лютого

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини.


Ворожі обстріли та руйнування: оперативна інформація від ХОВА станом на ранок 1 лютого
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
О 23:15 окупанти вдарили 4-ма БПЛА типу Шахед-136 по м.Харків, зафіксовані влучання 2-х безпілотників по території цивільного промислового об’єкту в Основ’янському районі. Постраждалих немає. Два ворожі БПЛА збили сили ППО.
 
Також під ворожим вогнем були населені пункти: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківьского району, Вовчанськ  Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та ін.
 
Авіаційних - Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка. 
 
О 23:32 у с. Новоосинове Куп’янського району окупанти завдали артударів, горіла господарча споруда. Також о 21:56 у смт Велкикий Бурлук Куп’янського району окупанти вдарили двома КАБами по центральній районній лікарні.
 
Пошкоджено фасад, дах та вікна ЦРЛ. Евакуйовано 38 осіб, з них 5 працівників ЦРЛ. Персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків,  перебуватимуть на лікуванні амбулаторно з додатковим медичним обстеженням та наглядом. 
 
О 16:35 у смт Великий Бурлук внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення. Об 11:00 відбувся ворожий обстріл у с. Рясне Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.
 
Крім цього о 12:00 у с. Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
 
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Фото надали у ХОВА
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці у Харкові провели огляд місць ворожих влучань безпілотників по цивільному обʼєкту.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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