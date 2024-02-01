01.02.2024 08:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей через обстріли

Протягом доби з 31 січня по 1 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



На Харківщині рятувальники гасили пожежу та евакуювали людей через обстріли



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

31 січня о 23:30 росіяни завдали обстрілів по житловому сектору с. Новоосинове Куп’янського району Харківщини. Один зі снарядів влучив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння. Сталася пожежа на площі 50 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає.

Також, ввечері в результаті ворожого удару керованої авіабомбами по території цивільної лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медзакладу, вікна та дах.

Співробітниками ДСНС спільно з працівниками Нацполіції та екстреної медичної допомоги проведено евакуацію 38 людей, з яких 4 постраждалим на місці надали першу медичну допомогу.

Загалом за добу рятувальниками було здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілом;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

4 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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