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06.02.2024  09:31   Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 328 дітей

Більше ніж 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

ракетний удар по золочеву

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, на ранок 6 лютого 2024 року, згідно з даними ювенальних прокурорів, втратили життя 523 дитини, а понад 1217 отримали поранення різної тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій - 508,
  • Харківській - 328,
  • Херсонській - 146,
  • Київській - 130,
  • Дніпропетровській - 111,
  • Миколаївській - 101,
  • Запорізькій - 100,
  • Чернігівській - 72,
  • Луганській - 67.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом с. Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.

Тэги:  дитина, харків, смерть, агресія росії
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