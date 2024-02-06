На Харківщині від збройної агресії постраждали 328 дітей

Більше ніж 1740 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, на ранок 6 лютого 2024 року, згідно з даними ювенальних прокурорів, втратили життя 523 дитини, а понад 1217 отримали поранення різної тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом с. Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.
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Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
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