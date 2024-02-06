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06.02.2024  09:49   Рита Парфенова

Правоохоронці розслідують наслідки ракетного удару по Золочеву (фото)

Прокурори у співпраці зі слідчими поліції документують воєнні злочини, вчинені представниками збройних сил держави-агресора.

Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 6 лютого приблизно о 2:25 російські збройні сили здійснили два ракетні удари по селищу Золочів у Богодухівському районі, що призвело до зруйнування трьохповерхового готелю. Рятувальники звільнили тіло загиблого 2-місячного хлопчика з-під завалів готелю.

Мати загиблого та ще дві жінки у віці 28 та 39 років отримали поранення та були госпіталізовані до медичного закладу.

Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву

У результаті атаки пошкоджено приватні житлові будинки, магазини, кафе, кіоски, автомобілі, електромережі, аптеки, автостанція, адміністративні будівлі тощо.

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Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву

 

За попередніми даними, ворожа сторона використала дві ракети типу С-300.

Відповідно до процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України).

Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву

Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.

Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву

Новини Харкова: правоохоронці збирають докази ракетного удару по Золочеву

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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