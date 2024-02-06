    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у фермерському господарстві Харківщини (фото)
06.02.2024  11:44   Рита Парфенова

Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у фермерському господарстві Харківщини (фото)

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів Куп'янщини.

На Харківщині росіяни завдали ударів по території фермерського господарства в с. Глушківка Куп’янського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вночі 5 лютого російська армія знову здійснила атаку на Куп'янщину, спрямовавши удари по території фермерського господарства у селі Глушківка Курилівської громади Куп'янського району.

На Харківщині росіяни завдали ударів по території фермерського господарства в с. Глушківка Куп’янського району

Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Внаслідок обстрілів загорівся трактор, також частково пошкоджена складська будівля. Для ліквідації наслідків з боку ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. Вдалося оперативно приборкати вогонь. Інцидент не призвів до жертв або постраждалих.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2024 року рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких викликані збройною агресією рф.

На Харківщині росіяни завдали ударів по території фермерського господарства в с. Глушківка Куп’янського району

На Харківщині росіяни завдали ударів по території фермерського господарства в с. Глушківка Куп’янського району

 

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Надзвичайні події У Харкові на проспекті горить автомобіль (відео, фото) 06.02 Надзвичайні події Рятувальники гасили пожежу після ракетного удару по Харківщині 02.02 Надзвичайні події Двоє харків'ян врятовано, ще 9 евакуйовано під час пожежі на Великій Панасівській (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 