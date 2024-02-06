Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у фермерському господарстві Харківщини (фото)

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів Куп'янщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вночі 5 лютого російська армія знову здійснила атаку на Куп'янщину, спрямовавши удари по території фермерського господарства у селі Глушківка Курилівської громади Куп'янського району.
Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Внаслідок обстрілів загорівся трактор, також частково пошкоджена складська будівля. Для ліквідації наслідків з боку ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. Вдалося оперативно приборкати вогонь. Інцидент не призвів до жертв або постраждалих.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 5 по 6 лютого 2024 року рятувальники 12 разів виїзджали на гасіння пожеж, дві з яких викликані збройною агресією рф.
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