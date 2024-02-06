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06.02.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Крадіжка кабелю та ДТП: поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

1051 виклик надійшов до поліцейських від мешканців Харківщини упродовж доби.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів. Поліцейські вилучили набої, гранати, підривачі. 
 
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
У Шевченківському районі оперативники виявили 50-річного чоловіка, який скоїв крадіжку кабелю зв’язку. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Минулої доби на території Харківщини сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, загинули дві людини, 10 громадян отримали травми.
 
Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у фермерському господарстві Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
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