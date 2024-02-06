06.02.2024 11:55 Віталій Хінєвіч

Крадіжка кабелю та ДТП: поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

1051 виклик надійшов до поліцейських від мешканців Харківщини упродовж доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 30 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів. Поліцейські вилучили набої, гранати, підривачі.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

У Шевченківському районі оперативники виявили 50-річного чоловіка, який скоїв крадіжку кабелю зв’язку. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Минулої доби на території Харківщини сталося 8 дорожньо-транспортних пригод, загинули дві людини, 10 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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