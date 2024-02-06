06.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч
Судитимуть податківицю з Купʼянська, яка забезпечувала поповнення бюджету окупантів
За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації міста Купʼянськ вона перейшла на бік російської федерації.
Обвинувачена — старший державний ревізор – інспектор Куп’янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Управління податкового адміністрування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.
Жінка свідомо та добровільно працевлаштувалась до «Налоговой службы Харьковской области» на посаду «главный специалист отдела регистрации и приёмки отчетности».Серед її основних завдань було адміністрування платежів, що призвело до надходження грошей у фінансові фонди окупаційної влади.
Також зрадниця ставила на податковий облік підприємців. Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території держави-агресора. Її оголошено у розшук.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно податківиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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