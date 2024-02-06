06.02.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

Судитимуть податківицю з Купʼянська, яка забезпечувала поповнення бюджету окупантів

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації міста Купʼянськ вона перейшла на бік російської федерації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обвинувачена — старший державний ревізор – інспектор Куп’янського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок Управління податкового адміністрування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби в Харківській області.

Жінка свідомо та добровільно працевлаштувалась до «Налоговой службы Харьковской области» на посаду «главный специалист отдела регистрации и приёмки отчетности».Серед її основних завдань було адміністрування платежів, що призвело до надходження грошей у фінансові фонди окупаційної влади.

Також зрадниця ставила на податковий облік підприємців. Обвинувачена переховується від українського правосуддя на території держави-агресора. Її оголошено у розшук.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно податківиці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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