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06.02.2024  13:24   Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорих Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовникаи Німеччини

Харківський міський голова, Ігор Терехов, провів зустріч з представниками німецької будівельної галузі, які поділилися своїм досвідом у розбудові житлової інфраструктури.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у заході взяли участь керівник Житлової ініціативи для Східної Європи, Кнут Хеллер, директор компанії "Нюрнберзька муніципальна компанія з питань нерухомості та будівництва житла" (WBG), Ральф Шекір, і директор Департаменту будівництва міста Нюрнберг, Даніель Ульріх.

Метою зустрічі було розроблення концепції муніципального житла для Харкова, заснованої на досвіді Нюрнберга.

Терехов підкреслив, що після збройної агресії з боку рф близько 150 тисяч харків'ян залишилися без житла, тому питання надання нового житла є надзвичайно важливим. Міська влада намір залучати фінансування від європейських банків для вирішення цієї проблеми.

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з представниками німецької будівельної галузі

Розробка концепції муніципального житла для Харкова здійснюється за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) в рамках проєкту Європейської економічної комісії ООН "UN4Ukrainian Cities".

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Раніше РЕДПОСТ писав, щоІгор Терехов провів переговори з представниками Торгово-промислової палати Нюрнберга.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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