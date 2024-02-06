Ігор Терехов обговорих Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовникаи Німеччини

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, у заході взяли участь керівник Житлової ініціативи для Східної Європи, Кнут Хеллер, директор компанії "Нюрнберзька муніципальна компанія з питань нерухомості та будівництва житла" (WBG), Ральф Шекір, і директор Департаменту будівництва міста Нюрнберг, Даніель Ульріх.

Метою зустрічі було розроблення концепції муніципального житла для Харкова, заснованої на досвіді Нюрнберга.

Терехов підкреслив, що після збройної агресії з боку рф близько 150 тисяч харків'ян залишилися без житла, тому питання надання нового житла є надзвичайно важливим. Міська влада намір залучати фінансування від європейських банків для вирішення цієї проблеми.

Розробка концепції муніципального житла для Харкова здійснюється за фінансової підтримки Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) в рамках проєкту Європейської економічної комісії ООН "UN4Ukrainian Cities".

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