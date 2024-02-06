Окупанти обстріляли Куп'янський район: виникла пожежа

Вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася внаслідок ворожого обстрілу.
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Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
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