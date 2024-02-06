06.02.2024 14:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район: виникла пожежа

Вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

6 лютого близько 10:00 росіяни завдали удару по житловому сектору села Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. В результаті обстрілу загорівся легковий автомобіль. Площа пожежі склала 5 кв. м. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки.

Від ДСНС були залучені 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують наслідки ракетного удару по Золочеву.