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06.02.2024  14:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Куп'янський район: виникла пожежа

Вогнеборці ліквідували пожежу, що сталася внаслідок ворожого обстрілу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
6 лютого близько 10:00 росіяни завдали удару по житловому сектору села Глушківка Курилівської громади Куп’янського району. В результаті обстрілу загорівся легковий автомобіль. Площа пожежі склала 5 кв. м. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. 
 
Від ДСНС були залучені 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують наслідки ракетного удару по Золочеву.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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