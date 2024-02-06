Немовля, яке загинуло під час ракетного удару, приїхало з матір'ю з Харкова

Мати та немовля, яке загинуло під час російських ракетних ударів по Золочеву вночі 6 лютого, приїхали до селища з Харкова у справах
Про це повідомив керівник місцевої СВА Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ. Він зауважив, що у Золочеві відсутні військові об'єкти, пошкоджена лише цивільна інфраструктура, включаючи сім приватних будинків.
"Я вважаю, що є дві причини таких ударів: налякати населення та підготувати людей проти наших військових, які захищають нашу Батьківщину поблизу кордону. У Золочеві військових немає, тут тільки цивільні об'єкти", — зазначив Коваленко.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.
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