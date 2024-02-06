06.02.2024 13:20 Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 2,3%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 5 тижні 2024 року на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 3319 осіб, з них 1313 (39,6%) – діти віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 2,3%. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 2,4%, у порівнянні з минулим тижнем відмічається зниження на 28,6% (зареєстровано 80 випадків проти 112).

Показник захворюваності становить 126,77 на 100 тис. населення, що нижче рівня показника епідемічного порогу (415,06) на 69,5%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 209 осіб, з них 75 дітей (35,9%). Серед госпіталізованих питома вага хворих із COVID-19 становить 15,8% (33 особи).

Зареєстровано 1 летальний випадок серед хворих з COVID-19 (з початку епідемічного сезону – 55).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram