Прогноз погоди у Харкові на 7 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 лютого очікується хмарна погода з проясненнями.
Вночі та вранці невеликі опади; ожеледь; на дорогах ожеледиця.
Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 15-20 м/с.
Температура повітря: вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.
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Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.
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