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07.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 лютого

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 лютого очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі та вранці невеликі опади; ожеледь; на дорогах ожеледиця.

Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с; вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

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Народні прикмети

  • У минулі часи за цим днем судили про майбутню зиму. Яким день буде з ранку до обіду, такою буде і перша половина наступної зими, а погода з обіду до вечора вказувала на другу половину зими.
  • Густий туман передвіщав мор худоби, а ясна погода – до сприятливого року.
  • Якщо випало багато снігу, незабаром прийде весна.
  • Птахи голосно співають — до похолодання.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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