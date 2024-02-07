07.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День наділяє Овна величезним потенціалом! Завдяки своїй енергії, комунікабельності та пробивним здібностям, він має всі шанси досягти успіху практично в будь-якій сфері. Головне – не метушитися і не намагатися взятися за всі справи відразу, хоча ситуація його схилятиме до цього. Секрет успіху Овна простий: він у його вмінні вибрати з десятків справ найперспективніше і, не звертаючи уваги інші, довести його остаточно.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Схильні до ризику та здорових авантюр Тельці можуть тріумфувати – це їхній день! Безумовно, будь-який ризикований крок має бути прорахований, проте жодна теорія все одно не врахує всіх факторів, а діяти колись треба! Втім, зірки пропонують ризикнути тим Тельцям, які вже зважилися на це, і почати діяти для них лише питання часу. Для решти ж день просто відрізнятиметься деякою непередбачуваністю.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки – що більше близьких людей збереться разом, то краще! У колі рідних Близнюків чекає не лише щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме цього дня Близнюки матимуть несподівану допомогу чи пропозицію від своїх близьких. Якщо ж Близнюки не могли наважитися завести довірчу розмову, саме час все обговорити в невимушеній та душевній сімейній обстановці.

Рак (22 червня – 23 липня)

День наділяє Раку чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, він цього й не відчує, але достатньо йому випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Раку приділити час загартування та навантажень на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День обіцяє порадувати Лева приємними сюрпризами. У всьому, за що б він не взявся, успіх обіцяє бути на його боці, особливо в тому, що пов'язано з любовними справами та фінансами. Цілком ймовірно, день порадує його гарним прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичною зустріччю. Щоб перевірити це, Леву достатньо не сидіти в чотирьох стінах: знайомтеся, закохуйтесь, призначайте побачення, займайтеся бізнесом та шопінгом!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Діві прокинуться лідерські задатки! День наділяє її здатністю швидко приймати рішення, брати за них відповідальність та організовувати оточуючих для того, щоб втілювати ці рішення в життя. Все це вдаватиметься Діві без особливих зусиль: оточуючі охоче підтримають її у всіх починаннях. Тож зірки радять Діві сміливо брати ініціативу у свої руки, адже якщо не вона, то хто ж?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Зірки попереджають їх про те, що хтось може безсоромно намагатися маніпулювати Терезами у своїх інтересах або обтяжувати їх нескінченними проханнями. Такий вже це день, що Терези своєю поступливістю буквально провокуватимуть у людях експлуататорські замашки! Тож доведеться їм або провести цей день подалі від усіх, або наполегливо відбиватися від нав'язливих прохачів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон тонко відчуватиме все, що довкола, насамперед – людей, які знаходяться з ним поруч. Для нього не важко уявити себе на місці співрозмовника, подивившись на світ з його дзвіниці. Завдяки цьому Скорпіон буде прекрасним слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє його розвиненою інтуїцією, творчими здібностями та буйною фантазією. А ось логічні висновки та розрахунки будуть даватися Скорпіонові насилу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп віщує Стрільцю непоганий день, коли він буде схильний дивитися на життя філософськи. Що ж, іноді це єдиний правильний підхід до речей, які не можеш змінити. Навіть якщо не все у Стрільця складатиметься гладко, його незворушність і почуття гумору допоможуть йому не драматизувати ситуацію або навіть повернути її на свою користь. При цьому що б не сталося похитнути спокій Стрільця буде важко.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Спілкування та інформація необхідні Козерогу як повітря! Чим більше навколо нього людей, тим краще, причому не так важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Козеріг з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, у Козерога є шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє його поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп схиляє Водолія маніпулювати людьми, втім, оточуючі й самі охоче танцюватимуть під його дудку. Причому Водолій буде переконаний, що робить це не заради особистої вигоди, а заради спільних цілей – наприклад, для роботи чи на благо сім'ї. Щоб досягти бажаного, Водолій може використати не лише свій дар переконання, а й свої зв'язки, чутки та інші таємні важелі – все це допоможе йому досягти результатів. Головне, щоб гра в «сірого кардинала» не велася надто вже всерйоз.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають шанс відчути на собі справедливість приказки: "Все добре в міру"! День схиляє їх до поміркованості у всьому – у справах, у вчинках, у їжі, у розмовах, у коханні. У будь-яких питаннях, які Риби вирішуватимуть, їм варто вибрати золоту середину, а якщо питання спірне – пошукати компроміс. Тільки тоді їх результат не розчарує. Якщо Риби почнуть рубати з плеча, то ризикують, що від їхніх проектів і планів залишаться тільки дрібні тріски.