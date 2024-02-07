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07.02.2024  07:19   Рита Парфенова

У Харкові фіксують наслідки ракетного удару: що відомо наразі

7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, російська армія атакувала ракетами Слобідський район Харкова.

Міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що пошкоджена нежитлова інфраструктура

«Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих - йде уточнення», – написав він.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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