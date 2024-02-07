У Харкові фіксують наслідки ракетного удару: що відомо наразі

7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, російська армія атакувала ракетами Слобідський район Харкова.
Міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що пошкоджена нежитлова інфраструктура
«Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих - йде уточнення», – написав він.
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Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.
7 лютого в Україні професійне свято відзначають масажисти.
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