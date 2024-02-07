07.02.2024 07:19 Рита Парфенова

У Харкові фіксують наслідки ракетного удару: що відомо наразі

7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, російська армія атакувала ракетами Слобідський район Харкова.



Міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що пошкоджена нежитлова інфраструктура



«Наразі маємо інформацію щодо влучань у районі нежитлових обʼєктів. Щодо постраждалих - йде уточнення», – написав він.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram