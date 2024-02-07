07.02.2024 07:30 Рита Парфенова

7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 лютого в Україні професійне свято відзначають масажисти.

В офіційному календарі свято з’явилось у 2018 році з подачі Всеукраїнського об’єднання фахівців масажу. День масажиста підкреслює важливість цієї професії в сучасному світі, де стрес та напруга є поширеними проблемами. Масаж є ефективним засобом релаксації, відновлення сил та покращення фізичного та психічного стану організму.

Цікаво, що перші масажисти та техніки масажу з’явилися в Індії та Китаї задовго до нашої ери. А ось в сучасній Україні перших масажистів почали готувати в Одесі та Харкові.

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Щороку 7 лютого у всьому світі відзначається незвичайне свято – День відправки листівок друзям. Це чудова нагода надіслати милі паперові привітання своїм близьким.



Історія відправки листівок має стародавні коріння, починаючи ще з Стародавнього Китаю. У Середньовіччі листівки були популярним способом запрошення на світські заходи та раути. І хоча в наш час електронні листівки в месенджерах стали популярними, однак раз на рік ми можемо згадати про давню традицію та відправити кумедну паперову листівку звичайною поштою.



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Щорічно у першу середу лютого світ відзначає цікаве свято – Всесвітній день читання вголос. Цю подію започаткував міжнародний освітній проєкт «LitWorld» у 2010 році. У 2024 році Всесвітній день читання вголос відзначається 7 лютого. Для святкування достатньо обрати цікаву книжку й знайти слухачів. У соціальних мережах проходить челендж, присвячений заходу.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують памʼять преподобного Луки Єлладського. У минулі часи була традиція пекти пиріжки з цибулею.



Цього дня лютого не можна одружуватися, а також брати участь у будь-яких розвагах. Згідно з народними повір'ями, не можна робити покупки та носити речі зеленого кольору.



За Юліанським календарем, 7 лютого православна церква вшановує пам’ять святителя Григорія Богослова. Потрібно бути обережним зі словами. Сказане цього дня здійснюється.



На Григорія потрібно було згадувати про зроблені іншими добрими справами і самим робити добрі вчинки. Однак про власні добрі справи розповідати не слід: творити добро треба було не для показухи, а заради власної душі. З цього приводу казали: «Господь і так бачить всі добрі справи».



Торговці цього дня носили з собою припасований заздалегідь заговорений шматочок цукру. Вважалося, що це обіцяє успіх у комерції.



7 лютого небажано було плюватися, лаятися, стригти волосся та нігті. За повір'ям, хто цього дня плюне собі під ноги, той не матиме вдалої дороги. А от ненароком розлите молоко цього дня обіцяє довгу радість.

Також цього дня

1478 року народився Томас Мор, англійський гуманіст, державний діяч та письменник; один із основоположників утопічного соціалізму.



1795 – місто-порт Хаджибей було перейменовано на Одесу.



1804 – народився Микола Андрійович Маркевич, поет, історик України, етнограф.



1812 – народився Чарльз Діккенс, видатний англійський письменник.



1826 – Микола Лобачевський представив колегам роботу під назвою «Стислий виклад почав геометрії». У ній він запропонував переглянути п'ятий постулат Евкліда про паралельні прямі, і на основі своєї пропозиції створив струнку, логічну неевклідову геометрію, що нині носить його ім'я.



1863 – у Вірджинії (США) Алансон Крей запатентував перший вогнегасник.



1925 – народився Джералд Малколм Даррел, англійський зоолог та письменник.



1926 – у Харкові народився шахіст Марк Тайманов. Переможець та призер понад 50 великих турнірів, учасник 23 чемпіонатів СРСР, у двох з яких переміг. Чотириразовий чемпіон Європи, чемпіон світу серед молоді, учасник змагань претендентів на першість світу (1953, 1971), олімпійський чемпіон 1956 року.



1926 – ухвалено рішення про організацію Ашхабадської кінофабрики (з 1958 року – «Туркменфільм»).



1940 – Хетті Макденієл стала першою негритянкою, нагородженою «Оскаром» — за роль другого плану у фільмі «Віднесені вітром». Усього ж стрічка зібрала 8 «Оскарів».



1960 – народився Дітер Болен, німецький музикант, композитор та продюсер (Modern Talking, Blye System).



1975 – народився Вес Борланд, американський музикант, найбільш відомий як гітарист гурту Limp Bizkit.



1978 – народився Ештон Катчер, американський актор («Ефект метелика», «Більше, ніж кохання», «Одного разу у Вегасі», «Більше за секс»).1984 – команда корабля Challenger уперше виходить у відкритий космос без прив'язі та страховки.



1992 – міністрами закордонних справ та фінансів 12 країн-членів Європейського економічного співтовариства у нідерландському місті Маастріхт підписано договір, що дав життя Європейському союзу.



1998 – у японському місті Нагано відкриваються XVIII зимові Олімпійські ігри.



1998 – сноуборд було включено до програми Олімпійських ігор.



2016 – Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН.



2018 – розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення («ПВК Вагнера») під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Клим, Лука, Олександр, Олексій, Петро, Порфирій.

за Юліанським календарем: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Кирило, Мойсей, Олександр, Петро, Пилип, Степан, Фелікс.