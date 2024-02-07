07.02.2024 08:16 Рита Парфенова

П'ять населених пунктів Харківщини зазнали авіаційних ударів росіян

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.



Фото: Генштаб ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Авіаційних ударів зазнали населенІ пункти:

Ветеринарне;

Кислівка;

Мала Вовча;

Охримівка;

Піщане.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 лютого 2024 року.