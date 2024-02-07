П'ять населених пунктів Харківщини зазнали авіаційних ударів росіян

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населенІ пункти:
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 6 лютого 2024 року.
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Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
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