07.02.2024 08:38 Рита Парфенова

Горіли приватний будинок та автотранспорт: ворожі обстріли здійснили три пожежі на Харківщині

Минулої доби рятувальники дев'ять разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинили російські обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останніх 24 годин військові росії спровокували три пожежі на території Харківщини. Загоряння сталися в Куп’янському та Чугуївському районах.



6 лютого, близько 10:00, російські сили здійснили удар по житловому сектору села Глушківка в Куп'янському районі, що призвело до загоряння легкового автомобіля. Площа пожежі становила 5 квадратних метрів. Також були пошкоджені прилеглі житлові будинки. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували наслідки обстрілу, і, на щастя, не було жертв чи поранених.



Також, приблизно в той же час, ворог атакував агропідприємство в селі Охримівка, що в Чугуївському районі. Рятувальники здійснили гасіння пожежі у вантажному автомобілі, площа якої становила 10 квадратних метрів. Також внаслідок вибуху пошкоджені ангарні будівлі.



Наступного дня, 7 лютого, близько 04:30, рятувальники 47-ї частини ДСНС виїхали на гасіння ще однієї пожежі, спровокованої окупантами. Цього разу вона спалахнула в приватній оселі у місті Вовчанську. На момент прибуття пожежники з'ясували, що її площа складала 150 квадратних метрів. О 07:30 вогонь було приборкано, і на щастя, жертв чи постраждалих не виявлено.



Загалом протягом доби з 6 по 7 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.