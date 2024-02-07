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07.02.2024  08:45   Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор

У зв'язку з негодою харківські комунальники замінили полотнище Державного прапора України.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший. Це зроблено через погіршення погодних умов та сильний вітер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області попередили про погіршення погодних умов.
Тэги:  прапор, харків
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