07.02.2024 08:45 Рита Парфенова

На найвищому флагштоку України у Харкові замінили прапор

У зв'язку з негодою харківські комунальники замінили полотнище Державного прапора України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу міськради.

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший. Це зроблено через погіршення погодних умов та сильний вітер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківської області попередили про погіршення погодних умов.