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07.02.2024  09:12   Рита Парфенова

Ракетні та авіайційні удари по Харкову та області: як минула доба

Внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову 52-річна жінка отримала легкі ушкодження, але не потребувала госпіталізації.


Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА. Обстріл ракетами С-300 розпочався о 6:00 ранку. Перші влучання зафіксовані у Слобідському районі, призвівши до пошкоджень нежитлової інфраструктури. Наразі тривають рятувальні роботи.

Протягом доби артилерійські та мінометні обстріли противника обрушилися на близько 22 населені пункти Харківщини, включаючи Вовчанськ, Охримівку, Варварівку, Козачу Лопань, Малу Вовчу, Піщане, Петропавлівку, Кислівку, Котлярівку та інші.

Окупанти здійснювали удари керованими авіабомбами і обстріли по селам Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та інші.

Зокрема, протягом 6 лютого ворожі обстріли завдали таких руйнацій:

  • о 9:40 ворожі удари двома керованими авіабомбами призвели до пошкоджень 10 ангарів підприємства та інших споруд у селі Охрімівка, Чугуївському районі.
  • о 9:40 село Мала Вовча стало мішенню для чотирьох керованих авіабомб, що призвело до пошкоджень 5 приватних будинків, складських приміщень та автомобіля.
  • о 9:50 у селі Варварівка було обстріляно трема керованими авіабомбами, що призвело до пошкоджень приміщення школи.

наслідки обстрілу наслідки обстрілу

  • близько 14:00 село Піщане потрапило під обстріл, внаслідок чого постраждала 70-річна жінка. Їй діагностовано вибухову травму, після чого була доставлена до медичного закладу, де здійснено травматичну ампутацію пальців.
  • о 14:40 Вовчанськ знову був обстріляний, зазнаючи пошкоджень господарських приміщень підприємства, а також приватного будинку та автомобіля.

За минулу добу на території Харківської області групи вибухотехніків провели розмінування 16,65 гектарів території та знищили 238 небезпечних вибухових предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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