07.02.2024 09:39 Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

7 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.



7 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.



Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.