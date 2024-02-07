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07.02.2024  09:39   Рита Парфенова

Під Харковом пролунають вибухи: причина

7 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
 
7 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
 
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.

 

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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