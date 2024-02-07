Під Харковом пролунають вибухи: причина

7 лютого 2024 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
7 лютого з 10.00 до 15:00 поблизу села Мосьпаново Чугуївської територіальної громади відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько 6:00 росіяни завдали щонайменше 4 ракетних удари по Харкову.
Комментариев: 0
Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.
7 лютого в Україні професійне свято відзначають масажисти.
влажность:
давление:
ветер: