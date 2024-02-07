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07.02.2024  09:55   

Постраждали троє людей: як виглядає місце ракетного удару по Харкову

Правоохоронці Харкова задокументували наслідки ракетного удару, після якого постраждали троє людей.


Фото: Прокуратура Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 7 лютого близько о 6:00 ранку ворог здійснив ракетний удар по Слобідському району міста Харкова.

Згідно з попередніми даними, було зафіксовано влучання пʼяти ракет типу С-300. Унаслідок цього пошкоджені будівлі та приміщення цивільних підприємств.

Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків у віці 59 та 64 років, які є працівниками підприємств. Усім трьом людям була надана допомога на місці.

Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

наслідки ракетного удару по харкову 7 лютого 2024 року

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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