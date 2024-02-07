Постраждали троє людей: як виглядає місце ракетного удару по Харкову

Правоохоронці Харкова задокументували наслідки ракетного удару, після якого постраждали троє людей.
Згідно з попередніми даними, було зафіксовано влучання пʼяти ракет типу С-300. Унаслідок цього пошкоджені будівлі та приміщення цивільних підприємств.
Постраждали 52-річна жінка та двоє чоловіків у віці 59 та 64 років, які є працівниками підприємств. Усім трьом людям була надана допомога на місці.
Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну нічному снігу вранці прийде дрібний дощ. До середини дня він закінчиться, а ввечері розпочнеться знову.
7 лютого в Україні професійне свято відзначають масажисти.
влажность:
давление:
ветер: