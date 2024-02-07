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07.02.2024  10:09   

Після ракетного удару у Харкові відсутнє енергопостачання: подробиці

Після ракетного обстрілу у Харкові активно ведуться роботи з відновлення електропостачання.

нема світла

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Максим Різниченко, начальник Східного району електричних мереж АТ "Харківобленерго", зазначив, що наразі команди енергетиків проводять огляд пошкоджень для подальшого початку ремонтних робіт.

"Ми маємо одинадцять дев'ятиповерхових будинків, які зараз без електрики. Ми робимо все можливе для оперативного відновлення електропостачання", - підкреслив він.

За інформацією Міненерго, після ранкового ракетного обстрілу пошкоджено електромережі, знеструмлено близько 1000 споживачів. Їх розраховують заживити впродовж дня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько о 6:00 ранку ворог здійснив ракетний удар по Слобідському району міста Харкова.

Тэги:  відключення світла, харків
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