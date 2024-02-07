Після ракетного удару у Харкові відсутнє енергопостачання: подробиці

Після ракетного обстрілу у Харкові активно ведуться роботи з відновлення електропостачання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 лютого близько о 6:00 ранку ворог здійснив ракетний удар по Слобідському району міста Харкова.
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