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07.02.2024  10:35   

Оголошено підозру жителю Харківщини, який став «начальником отдела» при окупантах

Під час захоплення російськими військами селища Козача Лопань на Харківщині 22-річний безробітний мешканець вирішив розпочати «кар'єру».

Керував житлово-комунальною сферою під керівництвом незаконної влади: Керував житлово-комунальною сферою під керівництвом незаконної влади:

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, колабюорант добровільно приєднався до ворога та отримав посаду «начальника адміністративно-господарського відділу» у окупованій території. Псевдоочільник відповідав за управління житлово-господарською сферою у селищі, забезпечуючи «порядок» на користь «нової влади».

За інформацією Нацполіції, його незаконна діяльність припинилася після звільнення території від окупантів, коли він втік разом з ними. Нині розглядається питання про оголошення його підозрюваним у розшук.

Чоловікові заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За його дії йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, а також конфіскація майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцю Харківщини, який служив у російській приватній військовій компанії, оголосили підозру.

Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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