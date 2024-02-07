07.02.2024 10:35

Оголошено підозру жителю Харківщини, який став «начальником отдела» при окупантах

Під час захоплення російськими військами селища Козача Лопань на Харківщині 22-річний безробітний мешканець вирішив розпочати «кар'єру».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, колабюорант добровільно приєднався до ворога та отримав посаду «начальника адміністративно-господарського відділу» у окупованій території. Псевдоочільник відповідав за управління житлово-господарською сферою у селищі, забезпечуючи «порядок» на користь «нової влади».



За інформацією Нацполіції, його незаконна діяльність припинилася після звільнення території від окупантів, коли він втік разом з ними. Нині розглядається питання про оголошення його підозрюваним у розшук.



Чоловікові заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



За його дії йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років, а також конфіскація майна або без такої.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканцю Харківщини, який служив у російській приватній військовій компанії, оголосили підозру.