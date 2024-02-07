07.02.2024 11:11 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 12

Харків – 10

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 13

Купянск – 10

Красноград – 12

Лозова – 12

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 6 лютого 2024 року.