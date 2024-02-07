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07.02.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукували підлітка, який пішов з дому і не повернувся

Мешканка села Козіївка Богодухівського району звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення сина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
6 лютого о 15:00 поліції надійшла заява від жительки села Козіївка Богодухівського району. Жінка повідомила, що її 15- річний син ввечері 4 лютого пішов з дому в невідомому напрямку та не повернувся.
 
На пошуки хлопця негайно був орієнтований весь особовий склад підрозділу поліції. Того ж дня поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього.
 
Як з'ясувалося, підліток вирішив побути наодинці та вирушив в будинок родичів, де ніхто не мешкав.
 
Свої дії він обґрунтував тим, що він дорослий та відповідає за свої дії самостійно. Поліцейські провели з хлопцем профілактичну бесіду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова задокументували наслідки ракетного удару, після якого постраждали троє людей.
 
Тэги:  події, харків
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