У Харкові прооперували мати немоовля, яке загинуло під час ракетного удару по Золочеву

Усі три жінки, які постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по селищу Золочів, перебувають у лікарні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
За даними медичного персоналу, 21-річна жінка перенесла хірургічну операцію і зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Її стан характеризується як важкий.
Дві пацієнтки у віці 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні в задовільному стані та отримують консервативне лікування.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.
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