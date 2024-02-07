07.02.2024 11:43 Рита Парфенова

У Харкові прооперували мати немоовля, яке загинуло під час ракетного удару по Золочеву

Усі три жінки, які постраждали внаслідок ворожих ракетних ударів по селищу Золочів, перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



За даними медичного персоналу, 21-річна жінка перенесла хірургічну операцію і зараз перебуває в реанімаційному відділенні. Її стан характеризується як важкий.



Дві пацієнтки у віці 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні в задовільному стані та отримують консервативне лікування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 6 лютого внаслідок обстрілу ворогом селища Золочів Харківської області загинув 2-місячний хлопчик.