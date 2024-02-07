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07.02.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова 7 лютого: постраждав директор підприємства та двоє працівників

Окупанти вранці 7 лютого здійснили ракетний обстріл міста. Пʼять влучань по промисловій зоні, зруйновано офісні та виробничі приміщення.

 
Фото надав Сергій Болвінов
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець повідомив, що внаслідок ракетної атаки на Харків постраждав директор одного з підприємств, на місцях інших влучань -  ще двоє охоронців. Всі троє отримали легкі поранення та отримали допомогу на місці.
 
Крім цього Сергій Болвінов повідомив, що ворог завдав удару по селу Вільхуватка на Купʼянщині.
 
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
«Розбиті будівлі сільради, пошти. Знову руйнують житло людей - зруйновані приватні будинки. Попередньо удар по Вільхуватці був керованою авіабомбою. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає»,- сказав правоохоронець.
 
Фото надав Сергій Болвінов
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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