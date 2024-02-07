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07.02.2024  12:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині агроном допомагав окупантам мінувати поля: СБУ затримала ворожого поплічника

Зловмисником виявився агроном місцевої ферми. Після захоплення Куп’янського району він допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних полів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, таким чином рашисти мінували ділянки навколо райцентру, у тому числі місцеві дороги, якими користувались мирні жителі.
 
Крім того фігурант забезпечував окупантів фермерськими продуктами харчування та дровами для обігріву захопленої школи, в якій вони базувались.
 
При цьому трьох російських командирів їхній поплічник «розквартирував» у власному будинку.
 
Також зловмисник вимагав від своїх колег передавати загарбникам бетонні блоки та деревину для облаштування фортифікаційних споруд. У разі відмови – погрожував ув’язненням до російської катівні.
 
Після звільнення району фігурант залишився на території громади, «заліг на дно» та сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали.
 
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
 
Стабілізаційні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено підозру жителю Харківщини, який став «начальником отдела» при окупантах.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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