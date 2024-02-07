07.02.2024 12:22 Рита Парфенова

Під суд піде директор підприємства, який засмічував коров'ячим гноєм землі Харківщини

Колишній очільник державного сільгосппідприємства стане перед судом за засмічення і забруднення земель на суму понад 1,7 млн грн.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, більше 8100 га державних земель сільськогосподарського призначення в Миролюбівському старостинському окрузі Лозівської територіальної громади перебували у постійному користуванні підприємства, яким очолював обвинувачений.

Починаючи з 2018 року, обвинувачений, який в той час обіймав посаду директора, давав накази підлеглим вивозити гній на земельну ділянку, призначену для постійного користування підприємства, без дозволів на скид побічних продуктів тваринного походження.

Незаконне зберігання та видалення відходів у невизначених місцях призвело до забруднення та засмічення частини земель, що перебували у користуванні підприємства, шкідливими речовинами.





Дослідження проб грунту показало перевищення вмісту амонію, нітратів та фосфору у 2,2, 2,5 та 2,6 рази відповідно, що створило небезпеку для довкілля. Сума шкоди, завданої державі, складає майже 1,7 млн грн.



Стосовно колишнього директора до Лозівського міськрайонного суду Харківської області направлено обвинувальний акт за фактом забруднення земель відходами, що створило загрозу для довкілля.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завдяки діяльності прокуратури на Харківщині планується повернення земель водного фонду на суму понад 110 млн грн громаді.