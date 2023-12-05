Прокуратура на Харківщині виграла судовий процес за земельну ділянку

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

З’ясовано, що Нововодолазька районна державна адміністрація видала розпорядження про передачу в оренду земель водного фонду приватному підприємству. Це рішення стало підставою для укладання договору оренди, відповідно до якого районна адміністрація передала в оренду земельну ділянку фірмі на 20 років для відновлення та вирощування товарної риби, розведення малька та організації риболовлі на території Ордівської сільської ради Нововодолазького району.

Згідно з умовами угоди, орендареві слід повернути земельну ділянку після завершення терміну оренди в належному стані. Однак прокуратурою було встановлено, що договір вже завершився, і незважаючи на це, об’єкт оренди не був повернений місцевій раді. Низка звернень влади залишилася без відповіді від орендаря.

Враховуючи цю ситуацію, прокуратурою було подано позовну заяву до суду щодо зобов’язання приватного підприємства повернути земельну ділянку водного фонду общею площею більше 14,5 га. Господарський суд Харківської області ухвалив рішення, зобов’язавши підприємство повернути затоплену земельну ділянку загальною площею більше 14,5 га на суму понад 110 млн гривень.

Після набрання законної сили вирок суду буде забезпечено прокуратурою для його виконання.

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