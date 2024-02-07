07.02.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові надзвичайники врятували жінку з-під завалів

Ворог здійснив ракетний обстріл міста вранці 7 лютого, внаслідок чого людина опинилась під завалами однієї з будівель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні близько 6:00 російські війська вдарили ракетами по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста.

Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова.

Постраждала отримала легкі ушкодження.

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