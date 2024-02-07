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07.02.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові надзвичайники врятували жінку з-під завалів

Ворог здійснив ракетний обстріл міста вранці 7 лютого, внаслідок чого людина опинилась під завалами однієї з будівель.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Сьогодні близько 6:00 російські війська вдарили ракетами по об'єктах нежитлової цивільної інфраструктури у Слобідському районі міста.
 
Під завалами однієї з будівель опинилась жінка 1971 року народження. Її було врятовано силами фахівців ДСНС у співпраці з працівниками газової служби Харкова. 
 
Постраждала отримала легкі ушкодження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові прооперували мати немоовля, яке загинуло під час ракетного удару по Золочеву.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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