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16.11.2024  20:43   Дмитро Колонєй

Рятувальники допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів

Триває евакуація з прифронтових селищ Харківщини.

Допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів рятвальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з прифронтових населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів проводиться обов'язкова евакуація мешканців, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів. Організація процесу здійснюється Харківською обласною військовою адміністрацією у співпраці з Національною поліцією, ДСНС, місцевою владою та волонтерами.
 
Допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів рятвальники: Новини Харкова
 
 
16 листопада 2024 року рятувальники за допомогою броньованої техніки допомогли виїхати із небезпечної зони 11 громадянам. Це мешканці села Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району,  селища Куп'янськ-Вузловий та м. Куп’янськ. Здебільшого це люди похилого віку, маломобільні та сім'ї з дітьми. Надзвичайники також допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих та домашніх тварин.
 
Допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів рятвальники: Новини Харкова
 
Допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів рятвальники: Новини Харкова
 
Допомогли евакуюватись жителям Харківщини з-під обстрілів рятвальники: Новини Харкова
 
В евакуаційних заходах брали участь рятувальники Харківського, Київського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС.
 
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Тэги:  евакуація, діти і родини, харків
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