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16.11.2024  19:37   

Десятки мешканців Харківщини отримають житло

Гроші, які забезпечать це рішення надійдуть на Харківщину з держбюджету.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського до кінця року з держбюджету буде спрямовано понад 4,1 млрд грн на житло для ветеранів, ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
 
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Для Харківської області передбачено 156,8 млн грн, що дозволить забезпечити житлом 65 людей.
 
Підтримка держави та взаємодія з місцевими органами влади  допомагає створювати гідні умови для українских бійців та членів їхніх родин.
 
Тэги:  допомога, житло, харків
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